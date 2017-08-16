"مستقبل وطن": جولة السيسي الإفريقية تعزز الوجود المصري في القارة السمراء

كتبت- مروة شوقي:

قال النائب أشرف رشاد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي الإفريقية التي يزور خلالها 4 دول توقيتها مناسب لما ستمثله من تعزيز الوجود المصري في أفريقيا.

وأضاف رشاد، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي يهدف دومًا إلى توطيد العلاقة مع الدول الإفريقية، لما لهذه القارة السمراء من أهمية استراتيجية كبرى بالنسبة لمصر، مؤكدًا أن اهتمام مصر بدول إفريقيا يقطع الطريق على محاولات البعض بزرع أي احتقان بين دول القارة الإفريقية.

وأشار رشاد إلى أن زيارة الرئيس إلى إفريقيا ستنعكس بشكل ايجابي على زيادة فرض الصادرات المصرية ومعدلات التجارة مع إفريقيا، وتفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية مما يشجع حركة الصادرات المصرية، لأن السوق الأفريقي مناخًا خصبًا للاستثمار.

وبدأ الرئيس الإثنين الماضي، جولة إفريقية ضمت زيارة 4 دول هي "تنزانيا وروندا والجابون وتشاد".