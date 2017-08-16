​أمين اتحاد الأثريين العرب: اختفاء 32 ألف قطعة أثرية يدل على ارتباك الوزارة

كتبت- نسمة فرج:

قال الدكتور محمد الكحلاوى، أمين عام الاتحاد العام للأثريين العرب، إن إعلان وزارة الآثار اختفاء ٣٢٦٣٨ قطعة أثرية من مخازن الوزارة يدل على أن المخازن المتحفية غير مؤمنة، واختفاء هذا العدد المأهول يؤكد عدم حماية التراث المصري القديم من قبل العاملين بالوزارة وهذا أمر ليس بجديد.

وأضاف الكحلاوي، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأحد، أن الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق أكد أن مصر فقدت 30% من تراثها ولم يلتفت أحد ويتحقق من الأمر، ووقتها كتبت مقال أطالب النائب العام آنذاك بالتحقيق فى الأمر.

وأوضح الكحلاوي أن اختفاء هذا العدد من الآثار يدل على ارتباك الوزارة وعدم وجود استراتيجية ورؤية واضحة للعمل داخل قطاعات وزارة الآثار.

كان الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، كشف عن فقد 32 ألفا و638 قطعة أثرية من مخازن الوزارة، وفقا لتقرير مرفوع من الإدارة المركزية للمخازن المتحفية إليه بهدف حصر القطع المفقودة للوقوف علي قائمة بجميع النواقص والمفقودات على مدار عشرات السنوات السابقة، حتى يمكن تتبعها مع الانتربول الدولي وغيرها من الجهات ذات الشأن لاستردادها.

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