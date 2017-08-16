أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع هبة جلال - الخميس 17-8-2017 -
تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية -
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل -
بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية -
هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية -
بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس داخل "تانك غاز" سيارة ببورسعيد -
إحباط محاولة تهريب منظفات صناعية في جمارك بورسعيد -
رفع درجة الطوارئ استعداد لعيد الأضحى في الدقهلية -
437 ساحة لصلاة عيد الأضحى في الإسكندرية -
الداخلية تُكرم فريق العرض المسرحي "عاشقين ترابك" لدعم ضباط سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​أمين اتحاد الأثريين العرب: اختفاء 32 ألف قطعة أثرية يدل على ارتباك الوزارة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

​أمين اتحاد الأثريين العرب: اختفاء 32 ألف قطعة أثرية يدل على ارتباك الوزارة

10:54 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

​أمين اتحاد الأثريين العرب: اختفاء 32 ألف قطعة أثرية يدل على ارتباك الوزارة

الدكتور محمد الكحلاوى

كتبت- نسمة فرج:

قال الدكتور محمد الكحلاوى، أمين عام الاتحاد العام للأثريين العرب، إن إعلان وزارة الآثار اختفاء ٣٢٦٣٨ قطعة أثرية من مخازن الوزارة يدل على أن المخازن المتحفية غير مؤمنة، واختفاء هذا العدد المأهول يؤكد عدم حماية التراث المصري القديم من قبل العاملين بالوزارة وهذا أمر ليس بجديد.

وأضاف الكحلاوي، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأحد، أن الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق أكد أن فقدت 30% من تراثها ولم يلتفت أحد ويتحقق من الأمر، ووقتها كتبت مقال أطالب النائب العام آنذاك بالتحقيق فى الأمر.

وأوضح الكحلاوي أن اختفاء هذا العدد من الآثار يدل على ارتباك الوزارة وعدم وجود استراتيجية ورؤية واضحة للعمل داخل قطاعات وزارة الآثار.

كان الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، كشف عن فقد 32 ألفا و638 قطعة أثرية من مخازن الوزارة، وفقا لتقرير مرفوع من الإدارة المركزية للمخازن المتحفية إليه بهدف حصر القطع المفقودة للوقوف علي قائمة بجميع النواقص والمفقودات على مدار عشرات السنوات السابقة، حتى يمكن تتبعها مع الانتربول الدولي وغيرها من الجهات ذات الشأن لاستردادها.

إقرأ أيضًا

الآثار: 32 ألف و638 قطعة أثرية مفقودة من المخازن على مدار 50 سنة

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الآثار: 32 ألف و638 قطعة أثرية مفقودة من المخازن على مدار 50 سنة

    أخبار

  • غدًا.. انطلاق مبادرة "طوف وشوف" في مجمع الأديان بمصر القديمة

    أخبار

  • جولات إرشادية مجانية بالمتحف المصري احتفالًا بعيد وفاء النيل

    أخبار

  • غدًا.. قصر السكاكيني يستضيف مبادرة "احفظ جمالها"‎

    أخبار

إعلان

303151366c.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر