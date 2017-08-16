إدارة «السيدة العجوز» تنجح في ضم «ماتودي»

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واصلت إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي نجاحها على مستوى التعاقدات، بعد أن ضمت أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم وهو الفرنسي "بليز ماتودي"، من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

النادي المتوج بالثنائية المحلية الموسم الماضي نجح في ضم الدولي الفرنسي مقابل 20 مليون يورو، وهو مبلغ زهيد مقارنةً بما تنفقه الأندية هذه الأيام ومنها باريس سان جيرمان نفسه الذي أنفق مبلغًا خيالًا لضم البرازيلي "نيمار" من برشلونة مطلع الشهر الجاري.

"ماتودي"سيكون إضافة قوية لخط وسط اليوفي بعد المستوى المتواضع الذي ظهر به "خضيرة" في الموسم الماضي رغم تتويجهم بالثنائية المحلية ووصولهم لنهائي دوري الأبطال.

وكان البيانكونيري قد خسر السوبر الايطالي منذ أيام قليلة أمام لاتسيو بنتيجة "3-2" في مباراة مثيرة.

ومن المعروف عن إدارة "السيدة العجوز" أنها تقوم بإبرام صفقات غير مكلفة للنادي أبرزهم الفرنسي بوجبا، الذي تم ضمه دون مقابل، والألماني سامي خضيره، وداني الفيس، وباتريس إيفرا، ومهدي بن عطية، وكوادرادو الذين انموا سواء في صفقة انتقال حر أو بمقابل زهيد وآخرهم ماتودي.