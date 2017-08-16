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«أسينسيو» يقود الريال أمام برشلونة

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«أسينسيو» يقود الريال أمام برشلونة «أسينسيو» يقود الريال أمام برشلونة

التحرير

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كتب: عاصم سلامة

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أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، التشكسل الذي سيبدأ مباراة العودة لكأس السوبر الإسباني أمام برشلونة والمقرر اقامتها بعد قليل..

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: مارسيلو-سيرخيو راموس-رافاييل فارا- داني كارفخال

خط الوسط: توني كروس-كوفاسيتش-لوكا مودريتش

خط الهجوم: ماركو اسينسيو-كريم بنزيما-لوكاس فاسكيز 

Screenshot

وهو التشكيل الذي أنهى به ريال مدريد لقاء الذهاب باستثناء تواجد بنزيما بدلا من رونالدو الموقوف بسبب تلقيه البطاقة الحمراء وعودة مودريتش بعد غيابه عن لقاء الذهاب للإيقاف.

يذكر أن ريال مدريد حقق فوزًا كبيرًا على برشلونة في لقاء الذهاب بنتيجة "3-1" في معقلهم الـ"كامب نو" مما يُسهل مهمته في لقاء اليوم اليوم.

 

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التحرير

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