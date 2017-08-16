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الديهي عن تبرؤ القرضاوي من الإخوان: الخرفان يتساقطون

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الديهي عن تبرؤ القرضاوي من الإخوان: الخرفان يتساقطون الديهي عن تبرؤ القرضاوي من الإخوان: الخرفان يتساقطون

التحرير

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قال الإعلامي نشأت الديهي، اليوم الأربعاء، إن الشيخ يوسف القرضاوي، تبرأ من جماعة الإخوان، بعدما استشعر أن قطر ستسلمه إلى السلطات المصرية.

أضاف الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، أن «الخرفان يتساقطون، والقرضاوي أثبت أنه يتحدث بكل الألسنه ويكتب بكل الأقلام ويلوي الآيات القرآنية والأحاديث».

تابع: «بعد كل ما قيل وما حدث من القرضاوي تجاه يغسل يده من جماعة الإخوان».

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واتهم الديهي الاتحاد الأوروبي بمارسة «الرذيلة السياسية»، حسب وصفه، بعدما قبض على الإخواني عبد الرحمن عز، ثم أطلق سراحه، مشيرًا إلى أن أوروبا وألمانيا تغازل الإرهابيين.

شدّد على أنه لابد على سفراء هذه الدول المتواجدين في مصر أن يعبروا لبلادهم عن غضب المصرييين من «النفاق الأوروبي»، متابعًا: «أوروبا عايشة مراهقة متأخرة».

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التحرير

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