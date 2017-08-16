أخبار عاجلة

تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية -
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل -
بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية -
هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية -
بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس داخل "تانك غاز" سيارة ببورسعيد -
إحباط محاولة تهريب منظفات صناعية في جمارك بورسعيد -
رفع درجة الطوارئ استعداد لعيد الأضحى في الدقهلية -
437 ساحة لصلاة عيد الأضحى في الإسكندرية -
الداخلية تُكرم فريق العرض المسرحي "عاشقين ترابك" لدعم ضباط سيناء -
وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

نائب رئيس «مستقبل وطن»: السيسي يفتح آفاق جديدة لمنتجات مصر في إفريقيا

Google+ Print
نائب رئيس «مستقبل وطن»: السيسي يفتح آفاق جديدة لمنتجات مصر في إفريقيا نائب رئيس «مستقبل وطن»: السيسي يفتح آفاق جديدة لمنتجات مصر في إفريقيا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النائب أشرف عثمان، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح لـ 4 دول إفريقية هى تنزانيا، ورواندا، والجابون، وتشاد، جاءت فى التوقيت المناسب تماما، لما ستمثله من  تعزيز الوجود المصري في أفريقيا.

وأضاف رشاد، في تصريحات صحفية، أن الرئيس يهدف دومًا إلى توطيد العلاقة مع الدول الأفريقية، لما لهذه القارة السمراء من أهمية استراتيجية كبرى بالنسبة لمصر، مؤكدًا أن اهتمام بدول إفريقيا يقطع الطريق على محاولات البعض زرع أي احتقان بين دول القاره الإفريقية.

شاهد أيضا

وأشار عثمان، إلى أن زيارة الرئيس إلى أفريقيا ستنعكس بشكل إيجابي على زيادة فرض الصادرات المصرية، وزيادة معدلات التجارة مع إفريقيا، وستفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية؛ ما يشجع حركة الصادرات المصرية، إذ إن السوق الأفريقي يعد مفتوحا ومناخا خصبا للاستثمار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل

بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري