نائب رئيس «مستقبل وطن»: السيسي يفتح آفاق جديدة لمنتجات مصر في إفريقيا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال النائب أشرف عثمان، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ 4 دول إفريقية هى تنزانيا، ورواندا، والجابون، وتشاد، جاءت فى التوقيت المناسب تماما، لما ستمثله من تعزيز الوجود المصري في أفريقيا.

وأضاف رشاد، في تصريحات صحفية، أن الرئيس يهدف دومًا إلى توطيد العلاقة مع الدول الأفريقية، لما لهذه القارة السمراء من أهمية استراتيجية كبرى بالنسبة لمصر، مؤكدًا أن اهتمام مصر بدول إفريقيا يقطع الطريق على محاولات البعض زرع أي احتقان بين دول القاره الإفريقية.

شاهد أيضا

وأشار عثمان، إلى أن زيارة الرئيس إلى أفريقيا ستنعكس بشكل إيجابي على زيادة فرض الصادرات المصرية، وزيادة معدلات التجارة مع إفريقيا، وستفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية؛ ما يشجع حركة الصادرات المصرية، إذ إن السوق الأفريقي يعد مفتوحا ومناخا خصبا للاستثمار.