«القابضة للغزل»: نخسر 3 ملايين جنيه يوميًا بسبب إضراب العمال

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن والملابس، إن إضراب عمال شركة غزل المحلة عن العمل، يكلف الشركة خسائر مالية يومية تصل لـ3 ملايين جنيها، لافتًا إلى أن أجور العمال الشهرية تصل إلى 55 مليون جنيه، رغم عدم تحقيق الشركة إيرادات تغطيها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن خسائر الشركة حتى عام 2015 وصلت إلى 725 مليون جنيها، لافتًا إلى أن متوسط دخل العامل سنويًا يصل إلى 45 ألف جنيها.

شاهد أيضا

وذكر مصطفى أن توقف العمل بالشركة أدى إلى ضعف التصدير وصعوبة تدبير المرتبات الشهرية للعمال.