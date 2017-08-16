أخبار عاجلة

تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية -
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل -
بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية -
هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية -
بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس داخل "تانك غاز" سيارة ببورسعيد -
إحباط محاولة تهريب منظفات صناعية في جمارك بورسعيد -
رفع درجة الطوارئ استعداد لعيد الأضحى في الدقهلية -
437 ساحة لصلاة عيد الأضحى في الإسكندرية -
الداخلية تُكرم فريق العرض المسرحي "عاشقين ترابك" لدعم ضباط سيناء -
وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«القابضة للغزل»: نخسر 3 ملايين جنيه يوميًا بسبب إضراب العمال

Google+ Print
«القابضة للغزل»: نخسر 3 ملايين جنيه يوميًا بسبب إضراب العمال «القابضة للغزل»: نخسر 3 ملايين جنيه يوميًا بسبب إضراب العمال

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن والملابس، إن إضراب عمال شركة غزل المحلة عن العمل، يكلف الشركة خسائر مالية يومية تصل لـ3 ملايين جنيها، لافتًا إلى أن أجور العمال الشهرية تصل إلى 55 مليون جنيه، رغم عدم تحقيق الشركة إيرادات تغطيها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن خسائر الشركة حتى عام 2015 وصلت إلى 725 مليون جنيها، لافتًا إلى أن متوسط دخل العامل سنويًا يصل إلى 45 ألف جنيها.

شاهد أيضا

وذكر مصطفى أن توقف العمل بالشركة أدى إلى ضعف التصدير وصعوبة تدبير المرتبات الشهرية للعمال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء

وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء

رئيس «تنشيط السياحة» يزور أوكرانيا وبولندا

رئيس «تنشيط السياحة» يزور أوكرانيا وبولندا

تباين مؤشرات البورصة خلال منتصف التعاملات

تباين مؤشرات البورصة خلال منتصف التعاملات

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه