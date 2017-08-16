فقيه دستوري: حالة التلبس دليل كاف على ضبط رئيس «جنايات الشرقية»

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علّق الدكتور صلاح الدين فوزي، الفقيه الدستوري، على ضبط رئيس محكمة جنايات بالشرقية أثناء تقاضيه رشوة مالية كبيرة، قائلًا: «حصانة القضاة وأعضاء مجلس النواب تُعد إجرائية، لأنّه لا يَجوز اتخاذ أي إجراء ضد قاضي أو برلماني، إلا بعد رفع مجلسا القضاء والنواب الحصانة عنه».

أضاف فوزي، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، عبر شاشة «الغد»، أنه يجوز القبض على القاضي والبرلماني دون الرجوع إلى مجلسا القضاء والنواب، في حالة التلبس، موضحًا أن حالة رئيس محكمة جنايات الشرقية، تم التسجيل للتعرف على الموعد، إذ كان هناك إذن مسبق من النيابة، قائلًا: «الواقعة في حد ذاتها تُشير إلى التلبس بامتياز».

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أوضح فوزي، أن «مهمة التفتيش القضائي، تعود إلى مُراقبة الأعمال الفنية للسادة القضاة، بعكس الرقابة الإدارية التي لها حق الضبطية القضائية، ومكافحة الفساد».