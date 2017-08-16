أخبار عاجلة

تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية -
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل -
بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية -
هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية -
بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس داخل "تانك غاز" سيارة ببورسعيد -
إحباط محاولة تهريب منظفات صناعية في جمارك بورسعيد -
رفع درجة الطوارئ استعداد لعيد الأضحى في الدقهلية -
437 ساحة لصلاة عيد الأضحى في الإسكندرية -
الداخلية تُكرم فريق العرض المسرحي "عاشقين ترابك" لدعم ضباط سيناء -
وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فقيه دستوري: حالة التلبس دليل كاف على ضبط رئيس «جنايات الشرقية»

Google+ Print
فقيه دستوري: حالة التلبس دليل كاف على ضبط رئيس «جنايات الشرقية» فقيه دستوري: حالة التلبس دليل كاف على ضبط رئيس «جنايات الشرقية»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

علّق الدكتور صلاح الدين فوزي، الفقيه الدستوري، على ضبط رئيس محكمة جنايات بالشرقية أثناء تقاضيه رشوة مالية كبيرة، قائلًا: «حصانة القضاة وأعضاء مجلس النواب تُعد إجرائية، لأنّه لا يَجوز اتخاذ أي إجراء ضد قاضي أو برلماني، إلا بعد رفع مجلسا القضاء والنواب الحصانة عنه».

أضاف فوزي، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من »، عبر شاشة «الغد»، أنه يجوز القبض على القاضي والبرلماني دون الرجوع إلى مجلسا القضاء والنواب، في حالة التلبس، موضحًا أن حالة رئيس محكمة جنايات الشرقية، تم التسجيل للتعرف على الموعد، إذ كان هناك إذن مسبق من النيابة، قائلًا: «الواقعة في حد ذاتها تُشير إلى التلبس بامتياز».

شاهد أيضا

أوضح فوزي، أن «مهمة التفتيش القضائي، تعود إلى مُراقبة الأعمال الفنية للسادة القضاة، بعكس الرقابة الإدارية التي لها حق الضبطية القضائية، ومكافحة الفساد».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر