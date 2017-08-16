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الهيئة العامة للكتاب تصدر كتاب عن الحس الشعبي في الفيلم السينمائى الروائي​

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مصراوي Masrawy

الهيئة العامة للكتاب تصدر كتاب عن الحس الشعبي في الفيلم السينمائى الروائي​

10:30 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

الهيئة العامة للكتاب تصدر كتاب عن الحس الشعبي في الفيلم السينمائى الروائي​

سينما الشعب

كتبت- نسمة فرج:

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، كتاب بعنوان "سينما الشعب – فلسفة الحس الشعبي في أفلام صلاح أبو سيف"، تأليف المخرج ناجي فوزي.

ويعّرف الكتاب الحس الشعبي في الفيلم السينمائى الروائي، بأنه: "احتواء المادة الفيلمية على عناصر بصرية أو سمعية أو بصرية سمعية تتصل بالمتداول بين معظم طبقات مجتمع إنتاج الفيلم السينمائى، خصوصًا الطبقات الشعبية فى هذا المجتمع فى وقائعهم الحياتية بصفة عامة".

ويؤكد الكتاب أن أغلب أفلام "صلاح أبو سيف" الروائية ترسخ لهذا الحس الشعبى ترسيخًا هو الأكثر تجذرًا والأغزر تفرعًا بما تتضمنه عناصر الحي الشعبي المتنوعة في هذه الأفلام من أبعاد ذات طابع فلسفي، يغلف ما يظهر فيها من أماكن وشخصيات وميل إلى الفكاهة وتراث من الإبداعات والاحتفاليات والمعتقدات والألفاظ وغيرها ما يشير إلى أفلام أبو سيف بما تستحقه من وصف هي جديرة به وهي أنها سينما الشعب.

وينقسم الكتاب إلى خمسة أبواب يتحدث الباب الأول منها عن المكان، والباب الثاني عن الشخصيات الشعبية، أما الباب الثالث فيتناول الجنوح إلى الطابع الفكاهي، بينما يتناول الباب الرابع استخدام التراث الشعبي، وأخيرًا الباب الخامس يتحدث عن العناصر المكملة.

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