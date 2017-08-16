مصرع وإصابة شخصين في انقلاب سيارة جنوب بورسعيد
مصرع وإصابة شخصين في انقلاب سيارة جنوب بورسعيد
10:32 م الأربعاء 16 أغسطس 2017
أرشيفية
بورسعيد - طارق الرفاعي:
لقي مواطن مصرعه، وأصيب آخر، مساء اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ربع نقل أمام قرية أم خلف جنوب محافظة بورسعيد.
واستقبل مستشفى بورسعيد العام "الأميري"، عبد الله جمال عبد الله، 22 عامًا، مجند شرطة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، كما استقبل جثة مجهولة الهوية لشخص يبلغ قرابة الأربعين عامًا، نتيجة حادث انقلاب سيارة.
جاري تقديم العلاج اللازم للمصاب، ووضعت جثة المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
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