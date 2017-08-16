الأمن العام: تنفيذ 227 ألف حكم قضائي على مدار أسبوع

كتب - علاء عمران:

شنت وزارة الداخلية، حملة أمنية مُكبرة، استهدفت ضبط الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.

وأسفرت جهود الحملة، عن تنفيذ 227 ألف حكم قضائي متنوع، على مدار الأسبوع الماضي، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات.

حُررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حده، وجاري ترحيل المتهمين لإعادة محاكمتهم أمام المحاكم التي أصدرت بحقهم الأحكام.