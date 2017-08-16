الأمن العام: تنفيذ 227 ألف حكم قضائي على مدار أسبوع
الأمن العام: تنفيذ 227 ألف حكم قضائي على مدار أسبوع
10:12 م الأربعاء 16 أغسطس 2017
كتب - علاء عمران:
شنت وزارة الداخلية، حملة أمنية مُكبرة، استهدفت ضبط الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.
وأسفرت جهود الحملة، عن تنفيذ 227 ألف حكم قضائي متنوع، على مدار الأسبوع الماضي، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات.
حُررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حده، وجاري ترحيل المتهمين لإعادة محاكمتهم أمام المحاكم التي أصدرت بحقهم الأحكام.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الأمن العام: ضبط 1300 قضية مخدرات و29 تشكيلًا عصابيًا خلال أسبوع
-
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 52 قطعة أثرية في المنيا - (صور)
-
الداخلية تعلن تفعيل رقم هاتفي لتلقي استفسارات الحجاج وذويهم
-
لكشف أسباب وفاة "محتجز قسم منشأة ناصر".. النيابة تنهي تفريغ 50% من
إعلان
إعلان