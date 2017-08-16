نائب رئيس قسم التصوير بـ"مصراوي" يفوز بشهادة تقديرية من محافظة القاهرة 10:03 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

محافظ القاهرة

كتبت- ندى الخولي:أعلنت محافظة القاهرة، الفائزين في مسابقة التصوير الجغرافي التي نظمتها للتعريف بالقاهرة التاريخية، خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة القاهرة ومرور ١٥٠ عامًا على تأسيس القاهرة التاريخية.- الجائزة الأولى تم حجبها.- الفائز بالجائزة الثانية: طارق محمد حسن، قيمتها ١٠ آلاف جنيه وشهادة تكريم من المحافظة.- الفائز بالجائزة الثالثة: ندى حسن حنفي.جوائز شهادات التقدير: حسين أحمد حسن سليمان ميلاد رضا فرج عادل عبد الله بيوميمحمد عيد صالح عليزار محمد العربيأحمد أيمن حسين سيدجلال رفعت محمد المسيريمعتز هشام محمدإيهاب علي محمد عبده- جائزة خاصة جدًا لصورة لقبة السكاكيني كان يمكن أن تحصل على المركز الأول في المسابقة لأنها توضح العمارة التي تتميز بها القاهرة التاريخية، لكن تم استبعادها، لأنها خارج إطار المسابقة في القاهرة التاريخية.الاحتفالية الساهرة التي أقيمت بحديقة الأزهر، بدأت في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، بحضور وزراء الثقافة والآثار والتنمية المحلية، ومحافظ الجيزة، وعدد من السفراء.

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