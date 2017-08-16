أخبار عاجلة

تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية -
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل -
بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية -
هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية -
بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس داخل "تانك غاز" سيارة ببورسعيد -
إحباط محاولة تهريب منظفات صناعية في جمارك بورسعيد -
رفع درجة الطوارئ استعداد لعيد الأضحى في الدقهلية -
437 ساحة لصلاة عيد الأضحى في الإسكندرية -
الداخلية تُكرم فريق العرض المسرحي "عاشقين ترابك" لدعم ضباط سيناء -
وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

غدًا.. البابا تواضروس يرأس في إيطاليا صلوات تجنيز مطران ميلانو

Google+ Print

مصراوي Masrawy

غدًا.. البابا تواضروس يرأس في إيطاليا صلوات تجنيز مطران ميلانو

10:01 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

غدًا.. البابا تواضروس يرأس في إيطاليا صلوات تجنيز مطران ميلانو

البابا تواضروس الثاني

القاهرة- (أ ش أ):يرأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح غد الخميس، بصلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا كيرلس مطران ميلانو بدير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو التابع للإيبارشية.وكان البابا تواضروس الثاني قد وصل إلى إيطاليا اليوم ليكون على رأس المشاركين في صلوات الجنازة.وعلى صعيد متصل، انتهت منذ قليل عملية إلقاء نظرة الوداع على جثمان المطران الراحل، حيث ظل جثمانه مسجى بكنيسة الدير منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم، بينما توافد شعبه ومحبوه على الدير لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.وتوفى نيافة الأنبا كيرلس فجر أول أمس الاثنين عن عمر ناهز 65 عامًا، بعد أن قضى 38 عامًا في الحياة الرهبانية منها 31 سنة أسقفًا ثم مطرانًا.

هذا المحتوى من

2e1ff15542.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • البابا تواضروس يغادر إلى إيطاليا لصلاة الجنازة على "الأنبا كيرلس"

    أخبار

  • البابا تواضروس يستقبل شقيقة أمير الكويت بالكاتدرائية المرقسية

    أخبار

  • البابا تواضروس الثاني يستقبل السفير المصري لدى إسرائيل

    أخبار

  • ​البابا تواضروس يلتقي بكهنة الكنيسة الأرثوذكسية بالخليج وأسرهم

    أخبار

إعلان

fc57ebfe2e.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية

تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية

بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل

بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل

بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية

بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية

هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية

هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية