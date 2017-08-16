غدًا.. البابا تواضروس يرأس في إيطاليا صلوات تجنيز مطران ميلانو 10:01 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

البابا تواضروس الثاني

القاهرة- (أ ش أ):يرأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح غد الخميس، بصلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا كيرلس مطران ميلانو بدير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو التابع للإيبارشية.وكان البابا تواضروس الثاني قد وصل إلى إيطاليا اليوم ليكون على رأس المشاركين في صلوات الجنازة.وعلى صعيد متصل، انتهت منذ قليل عملية إلقاء نظرة الوداع على جثمان المطران الراحل، حيث ظل جثمانه مسجى بكنيسة الدير منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم، بينما توافد شعبه ومحبوه على الدير لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.وتوفى نيافة الأنبا كيرلس فجر أول أمس الاثنين عن عمر ناهز 65 عامًا، بعد أن قضى 38 عامًا في الحياة الرهبانية منها 31 سنة أسقفًا ثم مطرانًا.

هذا المحتوى من

إعلان

الأخبار المتعلقة

البابا تواضروس يغادر إلى إيطاليا لصلاة الجنازة على "الأنبا كيرلس"

البابا تواضروس يستقبل شقيقة أمير الكويت بالكاتدرائية المرقسية

البابا تواضروس الثاني يستقبل السفير المصري لدى إسرائيل

​البابا تواضروس يلتقي بكهنة الكنيسة الأرثوذكسية بالخليج وأسرهم

إعلان

إعلان