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ضبط أحد المتورطين بسرقة 30 ألف جنيه من داخل سيارة بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

ضبط أحد المتورطين بسرقة 30 ألف جنيه من داخل سيارة بالدقهلية

09:54 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

ضبط أحد المتورطين بسرقة 30 ألف جنيه من داخل سيارة بالدقهلية

المتهم

الدقهلية - رامي القناوي:

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، في ضبط أحد الأشخاص المتورطين بسرقة 30 ألف جنيه من داخل سيارة أحد الأشخاص بمدينة المنصورة، عقب تتبعه أثناء خروجه من أحد البنوك بمدينة المنصورة.

كان اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من العميد أحمد خيري الشويخ، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لضباط مباحث قسم ثان المنصورة من "مديح.م.ل" أخصائي رياض أطفال، ومقيم بمنطقة عزبة الشال، بتعرضه لسرقة 30 ألف جنية من داخل سيارته عقب خروجه من أحد البنوك بمنطقة شارع الجيش.

جري تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم ثان المنصورة بقيادة الرائد محمد مطر، ومعاونة النقيب كريم عبدالرازق، والنقيب محمد حبيب، وبإشراف العميد محمد شرباش، رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من: "ممدوح.م.ع.ا" 56 سنة، عاطل و"حسن.ف.ح" 49 سنة، يقيمان بمنطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، بعد قيامهما بتتبع المجني عليه منذ خروجه من البنك، مستخدمين سيارة رقم "ج ق ي 697"، ماركة "أوبترا".

بتقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، جرى ضبط المتهم الأول، وبحوزته المبلغ المالي والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

جرى تحرير المحضر اللازم، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم الهارب.

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