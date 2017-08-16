وزير الدفاع الكويتي يصل أنقرة في زيارة رسمية لبحث التعاون العسكري

أنقرة -(د ب أ):

وصل نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ محمد خالد الحمد الصباح اليوم الأربعاء الى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية ( كونا).

وأشارت كونا إلى أن الزيارة تأتي بدعوة من وزير الدفاع التركي نورالدين جانكلي لبحث التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجال العسكري.

وفي نهاية الشهر الماضي، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دولة الكويت، في إطار جولة خليجية شملت قطر والسعودية في إطار البحث عن حل للأزمة الخليجية الراهنة.