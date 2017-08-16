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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير بندر بن فهد آل سعود

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مصراوي Masrawy

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير بندر بن فهد آل سعود

09:40 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير بندر بن فهد آل سعود

الأمير بندر بن فهد آل سعود

(مصراوي):

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير بندر بن فهد آل سعود، الأربعاء، حسبما أفادت جريدة "عكاظ" .

ووفقًا لبيان الديوان الملكي فإن صلاة الجنازة ستقام عليه، بعد صلاة غد الخميس، في جامع الإمام تركي بن عبد الله في العاصمة الرياض.

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