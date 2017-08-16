الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير بندر بن فهد آل سعود
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير بندر بن فهد آل سعود
09:40 م الأربعاء 16 أغسطس 2017
الأمير بندر بن فهد آل سعود
(مصراوي):
أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير بندر بن فهد آل سعود، الأربعاء، حسبما أفادت جريدة "عكاظ" السعودية.
ووفقًا لبيان الديوان الملكي فإن صلاة الجنازة ستقام عليه، بعد صلاة غد الخميس، في جامع الإمام تركي بن عبد الله في العاصمة الرياض.
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