السيسي: تفعيل التعاون الأمني مع الجابون لمواجهة الإرهاب

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن أوجه التعاون مع الجابون تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية، منوهًا أنه تم الاتفاق مع الجابون على تفعيل التعاون الأمني لمواجهة الإرهاب.

وكان السفير أحمد بكر سفير مصر فى الجابون، قد قال إن المباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره الجابونى تتناول العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية ومكافحة الإرهاب، قائلا: أول زيارة لرئيس مصرى منذ عام1975، ولها طابع خاص واهتمام أيضا من الجانب الجابونى، حيث كانت هناك حفاوة وترحيب كبيران لزيارة السيسى.

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ويذكر أن السيسي وصل إلى الجابون صباح اليوم، قادمًا من رواندا، وذلك في محطته الثالثة بجولته الإفريقية.