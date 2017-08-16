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برلماني: لا يوجد مندسون بين عمال المحلة.. والأزمة تنتهي غدا

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برلماني: لا يوجد مندسون بين عمال المحلة.. والأزمة تنتهي غدا برلماني: لا يوجد مندسون بين عمال المحلة.. والأزمة تنتهي غدا

التحرير

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قال جمال عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أزمة عمال غزل المحلة، ستنتهي غدّا، مؤكدًا أن وافقت على صرف علاوة الـ 10% لهم، وهم وافقوا على فض الاعتصام.

ورفض خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مزاعم اندساس عناصر مخربة بين عمال المحلة المعتصمين، مكملًا: «أؤيد العمال في حقوقهم، وأرفض فكرة الترويج لعناصر مندسة».

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ولفت عقبي، إلى أن اعتصام العمال كلف الحكومة خسائر قدرها 3.4 مليون جنيه يوميًا، أي 34 مليون جنيه خلال عشرة أيام اعتصام للعمال.

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التحرير

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