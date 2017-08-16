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هل يقدم جوارديولا خدمة العمر لـ«حجازي»؟

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هل يقدم جوارديولا خدمة العمر لـ«حجازي»؟ هل يقدم جوارديولا خدمة العمر لـ«حجازي»؟

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صفقة جديدة يسعى مانشستر سيتي، لدعم صفوفه بها، بضم  جوني إيفانز، مدافع نادي وست بروميتش ألبيون، الذي يضم النجم المصري أحمد حجازي.

وأشارت  «سكاي سبورتس» العالمية، إلى أن الإسباني بين جوارديولا، يتابع «إيفانز» صاحب الـ29 عامًا، منذ فترة، ويرغب في ضمه لتعزيز الخط الدفاعي للسيتي، وأن المفاوضات جارية حاليًا بين الناديين.

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ويعتبر رحيل «إيفانز» عن وست بروميتش ألبيون، بمثابة خبر جيد للمدافع الدولي المصري، لأنه سيعزز موقفه في مواصلة المشاركة أساسيًا في تشكيل فريقه الجديد.

وانضم «حجازي» إلى وست بروميتش ألبيون، معارًا من النادي الأهلي لمدة موسم واحد، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وحصد في مباراته الأولى مع الفريق بالدوري الإنجليزي، أمام بورنموث على لقب أفضل لاعب في المباراة، بعد تسجيله هدف اللقاء الوحيد.

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