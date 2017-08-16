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مسؤول عراقي بارز: القوات العراقية مستعدة لتحرير تلعفر من "داعش"

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مصراوي Masrawy

مسؤول عراقي بارز: القوات العراقية مستعدة لتحرير تلعفر من "داعش"

09:08 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

نور الدين قبلان

الموصل - (د ب أ): كشف نور الدين قبلان نائب رئيس مجلس محافظة نينوى عن الجبهة التركمانية، اليوم الاربعاء، عن انتهاء الاستعدادات لتحرير مدينة تلعفر من سيطرة تنظيم "داعش" غربي مدينة الموصل 400 كيلومتر شمالي بغداد.وقال قبلان في تصريح صحفي إن "القوات العراقية انهت استعداداتها لتحرير قضاء تلعفر غربي الموصل، وتنتظر إعلان ساعة الصفر للهجوم على داعش في القضاء".وأضاف "إن حكومة نينوى واثقة من مهنية القوات الامنية وانها ستتلافى الاخطاء التي وقعت خلال عمليات قادمون يا نينوى وأن ناحيتي المحلبية والعياضية ستكونان ضمن خطة تحرير تلعفر".وذكر قبلان أن مركز قضاء تلعفر شبه خال من المدنيين وأن المتواجدين فيه هم من عوائل الدواعش لكن هناك أكثر من ثلاثة الاف عائلة في القرى المحيطة بتلعفر وعلى القوات الأمنية الإسراع بفتح ممرات أمنة لخروج المدنيين المحاصرين من قبل داعش".

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