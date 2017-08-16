الأمم المتحدة تعين الرئيس الألماني الأسبق مبعوثا خاصًا للصحراء الغربية

نيويورك - (د ب أ):

أعلن انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، الأربعاء، عن تعيين الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر مبعوثا خاصا للصراع في الصحراء الغربية.

وقال جوتيريش إن كولر يحمل خبرة أكثر من 35 عاما في شؤون الحكم والعمل في المنظمات الدولية.

يذكر أن إدارة صندوق النقد الدولي كانت من بين المناصب التي شغلها كولر قبل توليه رئاسة ألمانيا (2004-2010)، كما أنه خبير بافريقيا.

كان الدبلوماسي الأمريكي كريستوفر روس، قد أعلن في الربيع الماضي، استقالته من منصبه كمبعوث أممي خاص للصحراء الغربية، وذلك بعد ثمانية أعوام أمضاها في هذا المنصب.

ووجه جوتيريش الشكر إلى روس " لجهوده الدؤوبة" في محاولة عقد مفاوضات بين أطراف الصراع في الصحراء الغربية.

تطل الصحراء الغربية على المحيط الأطلسي وتقع بين المغرب وموريتانيا، وتدعي المغرب أحقيتها بالإقليم وتسيطر على الجزء الأكبر منه، وهو ما لم يحظ باعتراف دولي.

في المقابل، تطالب حركة بوليساريو التحررية باستقلال الصحراء الغربية، وقد أعربت الحركة في أبريل الماضي والحكومة المغربية في يونيو الماضي، عن موافقتهما على تعيين كولر74 عاما.