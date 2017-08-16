بالصور- إحباط تهريب 4.5 ملايين صاروخ وألعاب نارية بميناء الدخيلة

الإسكندرية – محمد عامر:

أحبطت الإدارة العامة لحركة الحاويات بجمارك ميناء الدخيلة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب 4.5 ملايين صاروخ وألعاب نارية محظور استيرادها طبقا لقانون الأسلحة والذخائر، وذلك داخل حاوية قادمة من الصين.

وتلقى الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، مذكرة مشتركة من الإدارة العامة لحركة الدخيلة والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي عمليات المنطقة الشمالية والغربية ومباحث الأموال العامة تفيد وجود كمية كبيرة من الألعاب النارية داخل حاوية 40 قدم برقم" "FCIU9784710 مشحونة من شيتوا بالصين على أنها "غراء أبيض".

وتشكلت لجنة جمركية من رجال الحركة بنقطة الفحص الثانية، برئاسة سعيد أبو سكينة مدير الإدارة، وطارق رفاعي مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي، بحضور رئيس مصلحة الجمارك، وذلك لفحص الحاوية ومشتملاتها.

وبتفتيش الحاوية، تبين وجود كمية كبيرة من الألعاب النارية المتنوعة داخل 950 كرتونة وطرد، تحوي 4 ملايين و585 ألفًا و92 صاروخًا وألعابًا نارية محظور دخولها للبلاد لخطورتها على حياة المواطنين.

وقرر طارق فهمي رئيس الإدارة المركزية لجمارك ميناء الدخيلة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات.

تحرر محضر تهرب جمركي وإخطار الجهات الأمنية.