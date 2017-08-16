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​محافظ القاهرة: اقتحام ملف العشوائيات من أهم إنجازات العاصمة

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مصراوي Masrawy

​محافظ القاهرة: اقتحام ملف العشوائيات من أهم إنجازات العاصمة

09:03 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

​محافظ القاهرة: اقتحام ملف العشوائيات من أهم إنجازات العاصمة

محافظ القاهرة عاطف عبد الحميد

كتبت- ندى الخولي:قال عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إن المشروعات الأخيرة التي تعمل العاصمة على تطويرها كان من الضروري دفعها في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ضمت: "تطوير مثلث ماسبيرو، ومشروع تطوير تل العقارب في السيدة زينب، وسوق التونسي وميدان وكوبير السيدة عائشة وكوبري شمال طرة بالضافة إلى قرية الفواخير".وأكد المحافظ، خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة القاهرة ومرور ١٥٠ عامًا على تأسيس القاهرة التاريخية: "أن اقتحام ملف العشوائيات بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان، من أهم إنجازات المحافظة".وأشار إلى أن "هذه فترة تحديات في عمر ، على جميع أجهزة الدول أن تعمل بجد من أجل تحقيق نهضة شاملة".الاحتفالية الساهرة التي أقيمت بحديقة الأزهر، بدأت في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، بحضور وزراء الثقافة والآثار والتنمية المحلية، ومحافظ الجيزة، وعدد من السفراء.

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