"المحامين" تعقد مؤتمرها السنوي ببورسعيد 10 سبتمبر المقبل

كتبت- هاجر حسني:

تنظم نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، مؤتمرها السنوي لمحامين مصر بمدينة بورسعيد، خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر المقبل.

وذكرت النقابة في بيان صحفي، أن المؤتمر يعقد تحت شعار "قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمواجهة الفساد والإرهاب ولتأكيد دولة القانون"، باشتراك 250 جنيه شاملة الانتقالات والإقامة وحقيبة المطبوعات.

وأضافت النقابة أن الاشتراكات تسدد عن طريق النقابة الفرعية للمسددين للاشتراك حتى 2017 وفقا للأعداد المخصصة لكل نقابة فرعية، على أن يكون 29 أغسطس الموعد الأخير لتسليم الاشتراك للنقابة العامة.