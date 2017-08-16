"المحامين" تعقد مؤتمرها السنوي ببورسعيد 10 سبتمبر المقبل
"المحامين" تعقد مؤتمرها السنوي ببورسعيد 10 سبتمبر المقبل
08:54 م الأربعاء 16 أغسطس 2017
النقيب سامح عاشور
كتبت- هاجر حسني:
تنظم نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، مؤتمرها السنوي لمحامين مصر بمدينة بورسعيد، خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر المقبل.
وذكرت النقابة في بيان صحفي، أن المؤتمر يعقد تحت شعار "قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمواجهة الفساد والإرهاب ولتأكيد دولة القانون"، باشتراك 250 جنيه شاملة الانتقالات والإقامة وحقيبة المطبوعات.
وأضافت النقابة أن الاشتراكات تسدد عن طريق النقابة الفرعية للمسددين للاشتراك حتى 2017 وفقا للأعداد المخصصة لكل نقابة فرعية، على أن يكون 29 أغسطس الموعد الأخير لتسليم الاشتراك للنقابة العامة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
"المحامين" توقع برتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للنقل البحري
-
"المحامين": إسقاط قيد 500 محام مؤمن عليهم بوظائف أخرى
-
أبو شقة يمهل "المحامين" شهرًا لدراسة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
-
نقيب المحامين: نحتاج قانون إجراءات جنائية جديد.. "الترقيع التشريعي
إعلان
إعلان