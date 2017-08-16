ننشر أسماء مصابي حادث تصادم أتوبيس عمال بسيارتين في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

شهدت محافظة السويس، مساء اليوم الأربعاء، حادث تصادم اتوبيس يستقله عمال شركة سيراميكا كليوباترا، بسيارتي نقل، وأسفر الحادث الذي وقع بطريق السويس – الإسماعيلية عن مصرع 3 وإصابة 23 آخرين.

وقال مصدر طبي مسؤول بمديرية الصحة في السويس: إن المصابين من محافظة الإسماعيلية، وبينهم سيدة واحدة، وأضاف في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن مستشفى السويس العام استقبل 14 مصابًا".

وأشار المصدر، إلى أن المصابين بالمستشفى العام هم: "طه الرفاعي طه، 23 سنة، مقيم بمركز فايد بالإسماعيلية، وناصر إبراهيم 45 سنة، مقيم بأبو سلطان بالإسماعيلية، وسعد سعودي عبد الحفيظ، 45 سنة مقيم أبو سلطان، والسيد حنفي السيد 32 سنه مقيم مركز فايد".

كما أصيب "أحمد شعبان مصيلحي، 38 سنة ومقيم فايد، ومحمد عبد الرازق راشد 32 سنة، مقيم فايد بالإسماعيلية، وعبد الحميد محمد أحمد، 36 سنة، وأحمد محمد البحري 37 سنة، بمركز زفتى بالغربية، وحلمي زكريا زكي، مقيم بمركز زفتى الغربية".

وكذلك "حامد محمد محمد، 29 سنة، مقيم بقرية كبريت في السويس، ومحمد حمد السيد، 33 سنة مقيم بالفيوم، وعلي إبراهيم محمد، 31 سنة مقيم بمدينة فنارة بالإسماعيلية، وعبد الله محمد السيد، 30 سنة مقيم مركز فايد، وهيثم محمد فكري، 28 سنة".

بينما استقبل مستشفى التأمين الصحي كلاً من المصاب "يوسف أحمد يوسف 32 سنة، مقيم فنارة، ومحمد علي محمود، 24 سنة، وغريب صلاح عبد الموجود، 36 سنة، فايد، ومحمود سعيد عبد العزيز، 27 سنة، وهبة عبد الله محمد، 32 سنة، مقيمه بمركز فايد بالإسماعيلية، ومحمود عبد العزيز، 35 سنة، فايد".