مصرع 3 وإصابة 23 في حادث تصادم أتوبيس عمال بسيارتي نقل بالسويس 08:39 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

مصرع 3 وإصابة 23 في حادث تصادم أتوبيس

السويس - حسام الدين أحمد:لقي 3 أشخاص بشركة سيراميكا كليوباترا مصرعهم، وارتفع عدد العمال المصابين إلى 23 عاملاً في حادث تصادم اتوبيس الشركة الذي كان يستقله العمال، بسيارتي نقل بطريق السويس – الإسماعيلية.جرى نقل المصابين لمستشفى السويس العام والتأمين الصحي، والمتوفين للمشرحة، وأخطرت النيابة للتحقيق.كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من إدارة تأمين الطرق بالحادث، وتبين أن الأتوبيس رقم كان "8974 ر م ب "، كان يستقله عمال الوردية الأولى العائدون من مصنع سيراميكا كليوباترا بالعاشر من رمضان، في طريقهم إلى الإسماعيلية، حيث يقيم أغلب العمال. وخلال عبوره منطقة جنيفة، اصطدم بسيارتي نصف نقل محملتين بمحصول المانجو تحملان لوحات رقم "15493 نقل السويس"، و"9937 ط س ج"، كانتا متوقفتين بجانب الطريق، ونتيجة للسرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات اصطدم بهما سائق الاتوبيس، قرب كمين جنيفة الحدودي بين السويس والإسماعيلية.من جانبه، قال الدكتور رضا زغلول مدير إدارة الطواري بصحة السويس: "إن مستشفى التأمين الصحي استقبل 9 مصابين بينهم حالات خطرة، بينما استقبل مستشفى السويس العام 14 مصابًا آخرين، جار إسعافهم، وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات وجروح سطحية، بينما توفي 3 أشخاص في الحادث".وفي السياق ذاته، أغلقت عناصر التأمين أبواب المستشفى، ومنعت أي زيارات للمصابين، تجنبًا للزحام ومشاهد الفوضى التي تتكرر مع استقبال مصابين في حوادث الطرق.

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