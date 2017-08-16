تكدس المسافرين والأجانب بمحطة أسوان بعد إضراب سائقي القطارات

أسوان - إيهاب عمران:

تكدس عدد كبير من المسافرين وأيضًا السائحين الأجانب في محطة أسوان للسكة الحديد، نظرًا لتأخر حركة قطارات الوجه القبلي لنحو 7 ساعات على الأقل، نتيجة إضراب سائقي القطارات.

وتكدس المسافرون على رصيف محطة قطار أسوان وسط حالة من الغضب والاستياء نتيجة تأخر انطلاق رحلات القطارات وتخبط مواعيدها، وانتظار المسافرين لأكثر من 7 ساعات على موعد السفر الأصلي.

فيما افترش عدد من المسافرين الأجانب، أرضية رصيف محطة أسوان بعد انتهاء جولتهم السياحية بمدينة أسوان، ورغبتهم في المغادرة لاستكمال رحلتهم للمعالم الأثرية بمحافظتي الأقصر والقاهرة.

من جانبه، أكد مصدر مسئول بالمنطقة الجنوبية للسكة الحديد بأسوان، أن تخبط مواعيد حركة السفر بوجه قبلي يعود إلى قيام مجموعة من سائقي القطارات بالإضراب عن العمل بعد حادث قطاري الإسكندرية، مطالبين بوضع شروط أمان للسفر والتأكد من عمل الإشارات وأدوات العمل.