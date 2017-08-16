الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 24 أخرين في حادث تصادم على طريق السويس 08:48 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

كتب - أحمد جمعة:أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، وفاة 3 مواطنين وإصابة 24 آخرين في حادث تصادم سيارتين مع أتوبيس بطريق "السويس- الإسماعيلية" بمحافظة السويس.وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان صحفي، أنه تم نقل حالات الوفاة إلى مشرحة مستشفى السويس العام، بينما تم نقل 15 من المصابين إلى مستشفى السويس العام، فيما تم نقل 9 مصابين إلى مستشفى السويس للتأمين الصحي، وذلك بمشاركة 18 سيارة إسعاف مجهزة.وأشار "مجاهد" إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش، جروح قطعية بفروة الرأس والوجه، واشتباه كسور بالضلوع، واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة بالرأس والجسد، مؤكدًا توافر أكياس الدم وجميع المستلزمات اللازمة والأدوية، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

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