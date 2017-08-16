​العاصمة تحتفل بعيدها القومي ومرور ١٥٠ عامًا على "القاهرة الخديوية" 08:44 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة

كتبت- ندى الخولي:قال عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، الأربعاء، إن "القاهرة الخديوية هي المنطقة التي تقع بين ميادين العتبة ورمسيس وعابدين والتحرير، وتشمل حوالي ٥٠٠ عقار مسجل كقعار مميز وأبنية تاريخية"، لافتًا إلى أن "المحافظة تمكنت من إعادة ٢٠٠ عقار منهم لحالته قبل عملية التطوير، وتعمل حاليًا على تطوير الـ٦٠ الباقية من المشروع لتستيعد القاهرةرونقها وأصالتها".وأضاف عبد الحميد، خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة القاهرة ومرور ١٥٠ عامًا على تأسيس القاهرة التاريخية، أن هذه الاحتفالية تتويج للأنشطة التي قامت بها محافظة القاهرة للاحتفال بهذه المناسبة العزيزة عليها، بدأت منذ ٦ يوليو في عيد القاهرة بندوة ثقافية نظمها ثلاثة من الأساتذة المتخصيين في القاهرة الخديوية، وتبعها زيارة لقصر عابدين ومتحفه، وللشباب وطلبة المدارس والجامعات.وأضاف المحافظ: "كما نظمت المحافظة ماراثون في شوارع القاهرة الخديوية، وكذلك سباق دراجات، وأنتجنا فيلمًا عن القاهرة الخديوية بتنظيم الإعلامي جمال الشاعروقناة النيل الثقافية".وتابع: "المحافظ خلال الاحتفالية التي نظمتها محافظة القاهرة، بمناسبة مرور ١٥٠ عامًا على تأسيس القاهرة الخديوية، أن المحافظة أطلقت كتيب تعريفي بالقاهرة التاريخية بالتعاون مع أبرز أساتذه التاريخ والعمارة، فضلًا عن إصدار عملة تذكارية وطابع بريد تذكاري"."على الرغم من أن اليوم يمثل الاحتفال النهائي للعيد القومي لمحافظة القاهرة ومرور ١٥٠ على إنشاء القاهرة التاريخية، لكن أعياد القاهرة مستمرة"، بحسب المحافظ.وتابع: "بدأنا تطوير بعض المناطق والحدائق الأساسية والتاريخية في القاهرة التاريخية، وتطوير منطقة الألفي والبورصة وتخصيصها كمناطق مشاه في القاهرة التاريخية".الاحتفالية الساهرة التي أقيمت بحديقة الأزهر، بدأت في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، بحضور وزير الثقافة، ومحافظ الجيزة، وعدد من السفراء.

إعلان

الأخبار المتعلقة

"النمنم" يُعيّن هشام مراد رئيسًا لقطاع العلاقات الثقافية الخارجية

محافظ القاهرة يطلق مبادرة لنظافة أسطح العقارات بأحياء العاصمة

حلمي النمنم: التمسك بالثقافة أساس النهوض بالمنطقة العربية

بالأسماء.. وزير الثقافة يكرم الفائزين في ملتقى القاهرة للخط العربي

إعلان

إعلان