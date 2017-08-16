أحمد موسى: عمال «غزل المحلة» عايزين الدولة تخالف القانون

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن عمال شركة مصر للغزل والنسيج «غزل المحلة»، مستمرون في اعتصامهم وامتناعهم عن العمل، للضغط على الدولة لتنفيذ مطالبهم، مستكملًا: «هما حوالي 17 ألف عامل، وبقالهم 10 أيام معيّشنا في قصص، عايزين علاوة الـ10%، وكمان علاوة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، اللي هو لا ينطبق عليهم أصلًا، وعايزين بدل أكل 400 جنيه، وبدل لبس».

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، «غزل المحلة قطاع أعمال وله قانون ينظمه من التسعينات، وليس له علاقة بالخدمة المدنية.. دائمًا غزل المحلة كانت اسم جامد جدًا، ناس شغالة بجد وإنتاج عظيم، لكن كل ده كان، كان يعني ماضي، لكن الوقت الحالي الوضع اتغير تمامًا، قالوا مش هننتج وهيوقفوا الشغل لحد المطالب ما تتحقق».

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وتابع، «كل الناس حقها تطلب، لكن الرسالة وصلت خلاص، ده لو وقفوا الشغل 5 دقايق بس الرسالة برضو كانت هتوصل للدولة، ونرجع نشتغل، لكن هما قالوا لأ نشتغل ليه وإحنا مستمرين في الاعتصام لحد ما الدولة تنفذ وتخالف القانون وتسمع كلامنا».