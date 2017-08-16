إيطاليا: لم نحصل على أدلة من أمريكا بتورط الأمن المصري في «قتل ريجيني»

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نفت مصادر حكومية إيطالية حصولها على معلومات من إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، تفيد بـ"تورط مسؤولين بأجهزة الأمن المصرية" في عملية اختطاف ومقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي تم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب بأطراف القاهرة في أوائل شهر فبراير من العام الماضي، وفقاً لوكالة "أنسا" الإيطالية.

وكانت وسائل إعلام إيطالية تناقلت تقريرا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، يفيد بأنه في ظل إدارة أوباما، حصلت روما على أدلة بأن ريجيني اختطف وتعرض للتعذيب والقتل على يد الأجهزة الأمنية المصرية.

إلا أن صرح مكتب رئيس مجلس الوزراء قائلاً إنه "لم تقدم أي أدلة قوية، كما أشار صحفي صحيفة (نيويورك تايمز) في ذات المقال"، مضيفاً أن "مصر تعاونت مع إيطاليا، ما دفعها إلى إعادة سفيرها جيامباولو كانتيني إلى القاهرة بعد أن استدعته الحكومة في أبريل من العام الماضي احتجاجاً على عدم التعاون".

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ومن جانبه قال وزير الخارجية أنجيلينو ألفانو، أن كانتيني سوف يكلف بالبحث عن الحقيقة حول مقتل ريجيني، وأن القضية لم تغلق بعد.

يذكر أنه قد مر 18 شهرًا على مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجني في مصر، بعد أن عثر على جثته وعليها آثار تعذيب في القاهرة، بعد اختفاء دام لأيام، توترت على إثره العلاقات بين مصر وإيطاليا.