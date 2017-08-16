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صحيفة: الشرطة تجاوزت التعليمات باستخدام الغاز في مظاهرات قمة الـ20

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مصراوي Masrawy

صحيفة: الشرطة تجاوزت التعليمات باستخدام الغاز في مظاهرات قمة الـ20

08:19 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

صحيفة: الشرطة تجاوزت التعليمات باستخدام الغاز في مظاهرات قمة الـ20

الشرطة الألمانية - أرشيفية

برلين - (د ب أ): 

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن وحدات من الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع في مواجهة الاحتجاجات التي صاحبت قمة دول العشرين في هامبورج، 67 مرة، وتجاوزت خلال ذلك تعليمات قائد عمليات الشرطة هارتموت دوده.

جاء ذلك في تقرير أوردته مجلة "دير شبيجل" استنادا إلى رد من حكومة ولاية هامبورج على استجواب من نائبة منتمية إلى حزب اليسار في برلمان الولاية.

وأوضح الموقع الإلكتروني للمجلة أن قوات الشرطة القادمة من ولايات أخرى مثل سكسونيا وهيسن وراينلاند بفالتس وتورينجن وبافاريا قررت، ودون التشاور مع دوده، " في مواقف حدثت فيها أعطال هائلة في الاتصالات"، إطلاق الغاز من مسدسات متعددة الأغراض.

يذكر أن إطلاق الغاز بهذه المسدسات يؤدي إلى انتشاره على مساحات

ولم يتضمن الرد توضيح المواقف التي حدث فيها هذا الأمر، وكانت حكومة الولاية أعلنت قبل انعقاد القمة، أن دوده كان قد أمر كل قائدي القوات الشرطية من الولايات الأخرى بعدم استخدام المسدسات المتعددة الأغراض.

وحسب تقرير المجلة، فإن رد حكومة هامبورج، أشار إلى أن الإدارة المختصة في الشرطة، تجري تحقيقات داخلية مع شرطيين في 60 واقعة ذات صلة بأحداث قمة العشرين، ويتمثل الاتهام الرئيسي الموجه لهؤلاء الشرطيين، في إحداث إصابات بدنية، ومن بين هذه الوقائع، ثماني لها علاقة باستخدام شرطيين لمواد مهيجة.

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مصراوي Masrawy

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