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الزناتي: تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية غدًا بمبنى النقابة

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مصراوي Masrawy

الزناتي: تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية غدًا بمبنى النقابة

08:25 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

الزناتي: تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية غدًا بمبنى النقابة

نقابة الصحفيين

كتبت- هاجر حسني:أعلن حسين الزناتي السكرتير العام المساعد رئيس لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، أنه تم الانتهاء من إجراءات حصول الزملاء الصحفيين على تأشيرات الحج لهذا العام والذين تقدموا للحصول عليها من نقابة الصحفيين وعددهم مائة صحفي.وأشار الزناتي في تصريحات صحفية، إلى أنه سيتم تسليم التأشيرات وجوازات السفر غدًا الخميس الواحدة ظهرًا في احتفالية بنقابة الصحفيين بالدور الثالث، موضحًا أنه لم تحدث أية مشكلات فى إصدار التأشيرات.ولفت إلى أن السفارة وفرت كافة التسهيلات الممكنة لإصدار التأشيرات وأبدت تعاونًا كبيرًا بسرعة إصدار التأشيرات في أقل فترة ممكنة.وأبدى الزناتي تقديره لما قام به نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، من جهد مع السفير السعودي لإصدار أكبر عدد من التأشيرات للصحفيين لهذا العام، آملًا ان يستمر التعاون بين الجانبين على مدار العام.​

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