البيئة تنظم ندوة توعية بتلوث الهواء لمزارعي المنصورة 08:24 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

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كتبت- مادي غيث:نظمت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمي بالمنصورة، ندوة توعوية لمزارعي "منية النصر" وذلك في إطار استعداد الوزارة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن الندوة تناولت التعريف ببروتوكولات الجمع والنقل والمعدات والتدوير، والتشديد على الفلاحين بأهمية التعاون مع مواقع التجميع.كما تناولت الندوة عرض آخر المستجدات الخاصة بمنظومة التصدى لنوبات تلوث الهواء الحادة وطرق الاستفادة من المتبقيات الزراعية.وعقدت الندوة بحضور الدكتور هشام ربيع رئيس فرع المنصورة، ونقيب الفلاحين والمستشار الإعلامي لنقابة الفلاحين ومدير الجمعيه الزراعية.

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