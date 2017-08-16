أخبار عاجلة

تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية -
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل -
بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية -
هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية -
بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس داخل "تانك غاز" سيارة ببورسعيد -
إحباط محاولة تهريب منظفات صناعية في جمارك بورسعيد -
رفع درجة الطوارئ استعداد لعيد الأضحى في الدقهلية -
437 ساحة لصلاة عيد الأضحى في الإسكندرية -
الداخلية تُكرم فريق العرض المسرحي "عاشقين ترابك" لدعم ضباط سيناء -
وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

البيئة تنظم ندوة توعية بتلوث الهواء لمزارعي المنصورة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

البيئة تنظم ندوة توعية بتلوث الهواء لمزارعي المنصورة

08:24 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

  • عرض 3 صورة

    4edc8a2c42.jpg

  • عرض 3 صورة

    83a714ee9e.jpg

  • عرض 3 صورة

    85dcdfa506.jpg

إعادة الألبوم

الألبوم التالى

"الأعلى للإعلام": التوافق على إنشاء شركة وطنية لبحوث المشاهدة واستطلاعات

كتبت- مادي غيث:نظمت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمي بالمنصورة، ندوة توعوية لمزارعي "منية النصر" وذلك في إطار استعداد الوزارة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن الندوة تناولت التعريف ببروتوكولات الجمع والنقل والمعدات والتدوير، والتشديد على الفلاحين بأهمية التعاون مع مواقع التجميع.كما تناولت الندوة عرض آخر المستجدات الخاصة بمنظومة التصدى لنوبات تلوث الهواء الحادة وطرق الاستفادة من المتبقيات الزراعية.وعقدت الندوة بحضور الدكتور هشام ربيع رئيس فرع المنصورة، ونقيب الفلاحين والمستشار الإعلامي لنقابة الفلاحين ومدير الجمعيه الزراعية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • البيئة توافق على إنشاء شركة لتجميع المخلفات الصلبة

    أخبار

  • بعد 10 أيام.. "البيئة" تكشف تفاصيل هجوم سمكة قرش على سائحة نمساوية

    أخبار

  • البيئة تنفذ تدريبًا عمليًا علي مواجهة التلوث بالزيت في شرم الشيخ

    أخبار

  • ترفع الحظر عن استيراد المنتجات الزراعية داخل عبوات خشبية

    أخبار

إعلان

544dabfdbe.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم

قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

من هو الشيخ عبدالله آل ثاني الذي توسط لوصول حجاج قطر إلى السعودية؟

من هو الشيخ عبدالله آل ثاني الذي توسط لوصول حجاج قطر إلى السعودية؟

قرقاش عن استضافة السعودية لحُجاج قطر: مبادرة حليمة وكريمة

قرقاش عن استضافة السعودية لحُجاج قطر: مبادرة حليمة وكريمة