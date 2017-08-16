إحالة 4 مسئولين بمركز شباب بالمنوفية للتحقيق

المنوفية - مروة فاضل:

قرر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، إحالة 4 مسؤولين بمركز شباب قرية ميت شهالة، للتحقيق، بسبب تركهم العمل في المواعيد الرسمية.

جاء ذلك خلال جولة مرورية لقسم التفتيش والمتابعة بالمركز والمدينة على مراكز الشباب بقرى المركز.

وأكد بيومي، على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وعدم التخاذل في أداء المهام الوظيفية.