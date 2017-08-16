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إحالة 4 مسئولين بمركز شباب بالمنوفية للتحقيق

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مصراوي Masrawy

إحالة 4 مسئولين بمركز شباب بالمنوفية للتحقيق

08:21 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

إحالة 4 مسئولين بمركز شباب بالمنوفية للتحقيق

المهندس هشام بيومي

المنوفية - مروة فاضل:

قرر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، إحالة 4 مسؤولين بمركز شباب قرية ميت شهالة، للتحقيق، بسبب تركهم العمل في المواعيد الرسمية.

جاء ذلك خلال جولة مرورية لقسم التفتيش والمتابعة بالمركز والمدينة على مراكز الشباب بقرى المركز.

وأكد بيومي، على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وعدم التخاذل في أداء المهام الوظيفية.

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