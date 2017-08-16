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​المؤتمر: السيسي نجح في استعادة الدور المصري بجولته الإفريقية الأخيرة

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مصراوي Masrawy

​المؤتمر: نجح في استعادة الدور المصري بجولته الإفريقية الأخيرة

08:08 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

​المؤتمر: السيسي نجح في استعادة الدور المصري بجولته الإفريقية الأخيرة

الربان عمر المختار صميدة

كتبت- مروة شوقي:

قال الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ 4 دول إفريقية، تحمل العديد من الرسائل المهمة، على رأسها ملف قضية سد النهضة ومحاربة الإرهاب، بالإضافة إلى توطيد العلاقات مع دول حوض النيل، وتعزيز الوجود المصري في إفريقيا.

وأشار صميدة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أن الزيارة من شأنها تنمية الجانب الاستثماري، إذ أنه ستفتح آفاقا جديدة للمنتجات المصرية في السوق الإفريقية.

وأضاف: "الرئيس السيسي يسعى إلى فتح مجالات وأسواق جديدة في القارة الإفريقية، إلى جانب تعميق وتقوية الروابط بين أبناء القارة، التي تمثل عمقا استراتيجياً واقتصادياً وسياسيا لمصر، فالرئيس نجح في استعادة الدور المصري في إفريقيا مرة أخرى".

وتابع رئيس حزب المؤتمر: "تلك الزيارة ستنعكس بشكل إيجابي على زيادة فرض الصادرات المصرية، وزيادة معدلات التجارة مع إفريقيا وستفتح آفاقا جديدة أمام المنتجات المصرية للنفاذ إلى مختلف الأسواق الإفريقية، بالإضافة إلى عودة العلاقات المصرية الإفريقية بقوة على الساحة الدولية".

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