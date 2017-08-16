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افتتاح الدورة التدريبية حول التناول الإعلامي لقضية الإتجار بالبشر

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مصراوي Masrawy

افتتاح الدورة التدريبية حول التناول الإعلامي لقضية الإتجار بالبشر

08:02 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

افتتاح الدورة التدريبية حول التناول الإعلامي لقضية الإتجار بالبشر

هيئة الرقابة الإدارية

القاهرة- أ ش أ:

نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية والاتحاد الأوروبي وبرعاية هيئة الرقابة الإدارية دورة تدريبية بمقر هيئة الرقابة الإدارية حول التناول الإعلامي لقضية الإتجار بالبشر.

ويشارك في الدورة التي تستمر لمدة يومين لفيف من الصحفيين والإعلاميين والهيئة العامة للاستعلامات ومؤسسات الدولة.. وافتتحت الدورة السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية ومسئول رفيع المستوى ممثلا لرئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وأكدت جبر - في الكلمة التي ألقتها في افتتاح الدورة -، على أهمية الدور الأساسي الذي يقوم به الإعلام فى مجال مكافحة الإتجار بالبشر خاصة وأن وسائل الإعلام تصل إلى أعداد كبيرة من المواطنين للتعريف بالظاهرة ومكافحتها.

واستعرضت السفيرة نائلة جبر دور اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التي تنسق مع ٢٢ وزارة.

وتناقش الدورة التدريبية تناول الإعلام لقضايا الاتجار بالبشر، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والخبرة الإعلامية السابقة، دور المجلس القومي للطفولة والأمومة والطفولة في دعم ضحايا الإتجار بالبشر.​

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