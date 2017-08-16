"الأعلى للإعلام": التوافق على إنشاء شركة وطنية لبحوث المشاهدة واستطلاعات الرأى 08:02 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

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كتبت - هاجر حسني:قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه تم التوافق على إنشاء شركة وطنية لبحوث المشاهدة واستطلاعات الرأي، والمجلس أجرى نقاشات لمدة ٣ أسابيع مع خبراء من وزارة الاتصالات والجهاز المركزي للإحصاء وأساتذة إعلام والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.وأضاف على هامش اجتماع المجلس، اليوم الأربعاء، أن سيتم إنشاء وحدة داخل المجلس سيطلق عليها اللجنة الدائمة، وستكون مهمتها وضع المعايير التي على أساسها يتم التأكد من أن الشركات العاملة في مجال بحوث المشاهدة تتبع معايير دقيقة.ولفت إلى أنه من ضمن المعايير التي وضعها المجلس لعمل الشركات هي الشفافية والموضوعية والتأكد من رأس المال الموجود للشركة.وأشار إلى أن عمل الشركات سيخضع لتقييم ٣ جهات وهم: الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والذي يبحث صدق العينة التي تجري عليها الاستطلاع، ووزارة الاتصالات لمتابعة استخدام التكنولوجيات الجديدة في البحوث، بجانب المجلس الأعلى، وسيكونوا شركاء في اللجنة الدائمة لوضع المعايير والتي ستتقدم لها الشركات للحصول على تصريح.وأوضح أن اللجنة ستعطي ترخيص لبحوث المشاهدة، وبحوث السوق الخاصة بالإعلام، وتصدق على النتائج التي تصدرها الشركات بعد مناقشتها والتأكد من سلامتها، ومن بين هذه الشركات الشركة الوطنية.وعن خصائص الشركة الوطنية لبحوث المشاهدة، قال مكرم أنها لابد أن تكون مساهمة، ولا يجوز أن يكون بها حصص حاكمة، ويجوز أن تمول من البنوك المصرية، ويمكن أن تطرح ٢٠% من أسهمها في البورصة للاكتتتاب العام.وانتهى: "عملنا مواصفات الشركة وسنتقدم بها للدولة لبحث إمكانية موافقتها على إنشاء الشركة".

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