مساعد وزير الداخلية يُشرف على حملة لإزالة التعديات بمحطات المترو
مساعد وزير الداخلية يُشرف على حملة لإزالة التعديات بمحطات المترو
07:51 م الأربعاء 16 أغسطس 2017
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كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:
شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، اليوم الأربعاء، حملة أمنية إزالة إشغالات الباعة الجائلين المتواجدين على مداخل ومخارج المحطات مما يعوق حركة المواطنين أثناء الدخول والخروج أمام محطات مترو الأنفاق.
وأسفرت الحملة التي أشرف عليها ميدانيا اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 127 حالة اشتباه جنائي، 146 بائعًا متجولًا، إضافة إلى إزالة 55 حالة تعدي ـ وتحصيل 179 غرامات فورية.
وشدد مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات على بذل المزيد من الجهد لتحقيق الهدف المرجو من الحملة بفرض الانضباط بكافة مرافق النقل والمواصلات خاصة مترو الأنفاق، وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية في إطار من الشرعية والقانون.
وأمر مساعد الوزير، بتفعيل دور الشرطة النسائية، في ضبط عدد من الباعة الجائلين لما يسببونه من مضايقات لجمهور الركاب أثناء الدخول والخروج إلى المحطات وداخل قطارات المترو.
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