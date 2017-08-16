أخبار عاجلة

تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية -
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل -
بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية -
هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية -
بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس داخل "تانك غاز" سيارة ببورسعيد -
إحباط محاولة تهريب منظفات صناعية في جمارك بورسعيد -
رفع درجة الطوارئ استعداد لعيد الأضحى في الدقهلية -
437 ساحة لصلاة عيد الأضحى في الإسكندرية -
الداخلية تُكرم فريق العرض المسرحي "عاشقين ترابك" لدعم ضباط سيناء -
وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"صحة الدقهلية": إغلاق 37 منشأة وعيادة طبية لمخالفتها قوانين العمل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"صحة الدقهلية": إغلاق 37 منشأة وعيادة طبية لمخالفتها قوانين العمل

07:44 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، غلق 37 منشأه وعيادة طبية بمدن بلقاس وشربين والجمالية والمنصورة لمخالفتها قوانين العمل.

وأضاف وكيل وزارة الصحة في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن لجنة المرور الميداني لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، مرت على عدد كبير من المنشآت الطبية للتأكد من التزام تلك المنشآت بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل، وتبين مخالفة 37 منشأة لأحكام القوانين المنظمة لعمل المنشآت الطبية الخاصة.

وأشار مكي، إلى أنه تقرر غلق عيادات جراحة ومعامل تحاليل ونساء وتوليد وأسنان وباطنة وعظام وأطفال ورمد وحضانات وتخصصات مختلفة، وتنفيذ قرار غلق إداري لـ 7 صيدليات لمزاولتها النشاط بدون تعيين مدير مسئول بمراكز أجا والمنزلة ومنية النصر ودكرنس وطلخا، بعد المرور الميداني للتفتيش الصيدلي.

وأكد وكيل وزارة الصحة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى تكثيف حملات المرور والتفتيش على كافة المنشآت الطبية بنطاق المحافظة، حرصًا على صحة وحياة المواطنين، وتطبيق القانون بكل حسم وحزم حرصًا على حقوق الدولة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إيقاف مدير وموظفة بالإدارة الصحية في القوصية بأسيوط عن العمل

    أخبار

  • تطعيم 29 ألف و207 مواطنين ضد البلهارسيا في المنوفية

    أخبار

  • مستشفى خاص ببني سويف يخفي جثة رضيع داخل درج مستلزمات طبية

    أخبار

  • إغلاق 7 صيدليات بالدقهلية تمارس النشاط دون مدير مسؤول

    أخبار

إعلان

35d0d3bbc7.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية

تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية

بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل

بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل

بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية

بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية

هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية

هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية