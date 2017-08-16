"صحة الدقهلية": إغلاق 37 منشأة وعيادة طبية لمخالفتها قوانين العمل

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، غلق 37 منشأه وعيادة طبية بمدن بلقاس وشربين والجمالية والمنصورة لمخالفتها قوانين العمل.

وأضاف وكيل وزارة الصحة في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن لجنة المرور الميداني لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، مرت على عدد كبير من المنشآت الطبية للتأكد من التزام تلك المنشآت بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل، وتبين مخالفة 37 منشأة لأحكام القوانين المنظمة لعمل المنشآت الطبية الخاصة.

وأشار مكي، إلى أنه تقرر غلق عيادات جراحة ومعامل تحاليل ونساء وتوليد وأسنان وباطنة وعظام وأطفال ورمد وحضانات وتخصصات مختلفة، وتنفيذ قرار غلق إداري لـ 7 صيدليات لمزاولتها النشاط بدون تعيين مدير مسئول بمراكز أجا والمنزلة ومنية النصر ودكرنس وطلخا، بعد المرور الميداني للتفتيش الصيدلي.

وأكد وكيل وزارة الصحة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى تكثيف حملات المرور والتفتيش على كافة المنشآت الطبية بنطاق المحافظة، حرصًا على صحة وحياة المواطنين، وتطبيق القانون بكل حسم وحزم حرصًا على حقوق الدولة.