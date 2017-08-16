إصابة 22 شخصًا في تصادم أتوبيس وسيارتي نقل بطريق السويس – الإسماعيلية

السويس - حسام الدين أحمد

أصيب 22 شخصًا في حادث تصادم اتوبيس، وسيارتي نصف نقل بطريق السويس – الإسماعيلية، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين للمستشفى العام، والتأمين الصحي لتلقى العلاج.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا، اليوم الأربعاء، يفيد بتصادم أتوبيس نقل عمال إحدي الشركات الكبرى بالمنطقة الصناعية بالسخنة، بسيارتين، وتبين أن الحادث وقع بمنطقة جنيفة أمام زراعات الصوبات، عندما اصطدم الاتوبيس بسيارتي نصف نقل محملتين بمحصول المانجو، بالاتجاه المؤدي للإسماعيلية.

وقال مصدر طبي: "إن هناك حالات خطرة بين المصابين، المتوافدين على المستشفيين، وسيجري تحويلها إلى الجامعي بالإسماعيلية لاستكمال العلاج".

ودفع الدكتور محمد سعد غزال، وكيل وزارة الصحة في السويس، بأطباء قسمي الطوارئ والباطنة بمستشفيي الحميات والصدر، للتوجه لمساعدة زملائهم في استقبال وإسعاف المصابين.