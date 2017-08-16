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ترامب يسرح مجموعتين للاستشارات التجارية

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مصراوي Masrawy

يسرح مجموعتين للاستشارات التجارية

07:55 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

ترامب يسرح مجموعتين للاستشارات التجارية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسريح مجموعتين للاستشارات التجارية على خلفية تجمع للقوميين البيض تحول إلى أعمال عنف، السبت الماضي.

وفتحت السلطات الأمريكية تحقيقا في أعمال العنف التي نشبت خلال تجمع لقوميين بيض في ولاية فرجينيا، وشكلت ضغوطا على إدارة ترامب لاتخاذ موقف قاطع من المتطرفين الذين يشكلون جزءا من القاعدة السياسية للرئيس الجمهوري.

ولقيت امرأة عمرها 32 عاما حتفها، وأصيب 19 آخرون، السبت، عندما دهس رجل بسيارة مجموعة من الناس يحتجون على مسيرة للقوميين البيض في تشارلوتسفيل. وأصيب 15 آخرون في مناوشات دموية بين القوميين البيض ومتظاهرين مناوئين لهم.

ومن المقرر أن يمثل جيمس فيلدز، وهو مجند سابق بالجيش الأميركي، أمام المحكمة بتهمة القتل واتهامات أخرى متعلقة بواقعة الدهس.

وانتقد ديمقراطيون وجمهوريون ترامب لتقاعسه عن الإدانة الصريحة للمتشددين البيض الذي أثاروا الاشتباكات ، ولأنه انتظر وقتا طويلا للتصدي لأعمال العنف التي تمثل أول أزمة داخلية كبيرة تواجهه كرئيس.

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مصراوي Masrawy

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