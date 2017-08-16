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رئيس "الأعلى للإعلام": السماح لـ7 قنوات لتغطية مناسك الحج

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مصراوي Masrawy

رئيس "الأعلى للإعلام": السماح لـ7 قنوات لتغطية مناسك الحج

07:52 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

حجاج

كتبت- هاجر حسني:

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأربعاء، إن المجلس سمح لـ٧ قنوات وشاشات حكومية وخاصة مصرية لتغطية مناسك الحج.

وأضاف مكرم في تصريحات صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه القنوات التي ستتابع مناسك الحج هي: "أون تي في، ودي إم سي، والمحور، قطاع الأخبار، والتليفزيون المصري".

ولفت إلى أن تكلفة رحلة الـ٧ قنوات ستكون على نفقة وزارة الإعلام .

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