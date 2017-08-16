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إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي

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إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي

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أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى.

وينص القرار على أن تتبع الهيئة رئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ومقرها مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، كما ينص القرار على أن تؤول إلى الهيئة ملكية الاراضى والمنشآت المملوكة للدولة داخل المناطق المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2017 الصادر بإنشاء المنطقة دون حاجة لاتخاذ تصرف أو إجراء قانونى.

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كما تؤول للهيئة جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الأراضى والمنشآت، وتكون لها الولاية الكاملة على جميع الانشطة الواقعة داخل المنطقة وفقًا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتعديلاته، وذلك كله دون المساس بالملكيات القائمة داخل حدود هذه المنطقة.

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