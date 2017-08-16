«التغذية المدرسية» على مائدة شريف ​إسماعيل و5 وزراء

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كتب - أحمد سعيد حسانين ومحمد عودة

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا ضم وزراء التضامن الاجتماعي، والمالية، والتنمية المحلية، والزراعة، والتربية والتعليم، ورئيس هيئة سلامة الغذاء، لتناول التقرير الذى تم إعداده حول ملف منظومة التغذية المدرسية.

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واستعرض الاجتماع نتائج عمل اللجنة المعنية بتطوير المنظومة بحيث يشمل ذلك مختلف المراحل بدءًا من التعاقد وحتى التسليم في المدارس، وصولًا لتوفير وجبة مدرسية صحية للتلاميذ.

ووجه رئيس الوزراء باتباع عدد من الضوابط المتعلقة بتنظيم أسلوب وشروط التعاقد ونظم التوريد والتوزيع والتخزين، بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الرقابة من خلال آليات مختلفة تحدد بوضوح دور ومسئولية كافة الأطراف المتعاملة داخل المنظومة، مع الأخذ فى الاعتبار دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في المراقبة على سلامة الوجبات المقدمة في هذا المجال.