رئيس الوزراء يستعرض سبل تطوير صناعة الدواء

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عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لبحث سبل تطوير صناعة الدواء، بحضور وزراء الصحة، وقطاع الأعمال، ومدير مجمع الجلاء الطبي بالقوات المسلحة.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الأفكار والمقترحات الخاصة، بإيجاد اليات جديدة تهدف إلى تطوير صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، فضلًا عن الشراء الموحد لمختلف الاحتياجات منها، كما تم مناقشة ملاحظات اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لدراسة النظم والأساليب المتبعة حالياً الخاصة بصناعة الدواء، والتي تتضمن نقاط القوة والضعف في قطاع الدواء والتحديات التي يجب العمل علي مواجهتها لتطوير هذه الصناعة الحيوية سواء من النواحي الفنية والعلمية، أو النظر في مراجعة بعض التشريعات، أو إنشاء أجهزة جديدة تعمل علي تطوير منظومة الدواء وتنمية البحث العلمي في هذا المجال مع ربط الجهات البحثية مع الجهات المعنية بالصناعة.

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وشدد رئيس الوزراء على أهمية النهوض بقطاع صناعة الدواء والتوسع فيه وتطويره لتلبية احتياجات المواطنين، وسرعة وضع تصور متكامل في هذا الشأن مع تحديد ضوابط محددة للعمل المؤسسي وجدول زمني بحيث يمكن اتخاذ خطوات عملية تساهم بشكل فعال في تطوير كل ما يتعلق بصناعة الدواء، مع الأخذ فى الاعتبار أن تطوير هذا القطاع ليس فقط يلبي احتياجات المواطنين المباشرة ويحسن من جودة الخدمات الصحية المقدمة إليهم وإنما أيضًا يساهم في خفض الواردات من الدواء ويوفر عملة صعبة، فضلًا عن أن التوسع في هذه الصناعة سوف يوفر العديد من فرص العمل ويدفع بالبحث العلمي في هذا المجال.