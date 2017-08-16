الحكومة: نحتاج أموال كثيرة لتطوير السكة الحديد.. ومشاركة القطاع الخاص واردة 07:29 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن المجلس سيواصل غدًا مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، مؤكدًا أنه لن يتم إقرارها إلا بعد موافقة المجلس عليها ومن ثم إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها.وأضاف إسماعيل، في تصريحات صحفية اليوم بمقر المجلس، أن مشاركة القطاع الخاص في تطوير هيئة السكة الحديد فكرة واردة، ومن الوارد أيضًا أن تدخل حيز التنفيذ لافتًا إلى أن هناك دراسات تجرى لذلك الموضوع.وأكد أن تطوير الهيئة يتطلب استثمارات كبيرة، الحكومة تحتاج أموال كثيرة لتطوير السكة الحديد.كان وزير النقل المهندس هشام عرفات، قال خلال اجتماع لجنة النقل بالبرلمان لبحث مشكلات هيئة السكة الحديد وبحث تطويرها، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على دخول شركات أجنبية كبيرة لتطوير ورش السكة الحديد، وأن يكون الحساب بالإنتاجية.ولقي نحو 42 شخصًا مصرعهم وأصيب 169 آخرين، الجمعة الماضية، إثر اصطدام القطار رقم ١٣ اكسبريس "القاهرة - الإسكندرية" بمؤخرة القطار رقم ٥٧١ "بورسعيد - الإسكندرية" بالقرب من محطة خورشيد على خط "القاهرة - الإسكندرية".​

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