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أوكرانيا تحقق في معلومات عن تزويد كوريا الشمالية بتقنية الصواريخ

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مصراوي Masrawy

أوكرانيا تحقق في معلومات عن تزويد بتقنية الصواريخ

07:38 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

أوكرانيا تحقق في معلومات عن تزويد كوريا الشمالية بتقنية الصواريخ

الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو

كييف - (د ب أ): 

أمر الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو بالتحقيق في معلومات بشأن احتمال تزويد كوريا الشمالية بتقنية الصواريخ.

وقال بوروشينكو مشيرا لذلك، اليوم الأربعاء، في كييف: "أنا على قناعة بأن ذلك سيسمح بمعرفة المصدر الحقيقي لهذا التزوير الواهي والنية من ورائه".

وأمهل بوروشينكو لجنة تحت إشراف مجلس الأمن الأوكراني ثلاثة أيام لتقديم النتائج.

وقال بوروشينكو إن بلاده "تقدر سمعتها التجارية كشريك أمين في مجال الأمن والحد من انتشار تقنية الصواريخ".

وكان تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الإثنين الماضي، قد أشار إلى أن الخبراء يعتقدون أن مصنعا أوكرانيا هو على الأرجح مصدر محركات الصواريخ التي استخدمتها كوريا الشمالية في يوليو في تجربتي الصاروخين الباليستيين العابرين للقارات، وهما أول ما يشير إلى أن كوريا الشمالية لديها صواريخ قادرة على تهديد مدن أمريكية.

ونفى مصنع يوجماش الأوكراني المعني في التقرير علاقته بصواريخ كوريا الشمالية قائلا في بيان له إنه ليس لديه أي صلة ببرنامج كوريا الشمالية الصاروخي.

وقال المصنع: " يُذعن يوجماش بالكامل، بصفته شركة رسمية، لمتطلبات نظام مراقبة تقنية الصواريخ الذي انضمت أوكرانيا إليه منذ عام 1998".

وحكم بالفعل على اثنين من مواطني كوريا الشمالية عام 2012 بالسجن ثمان سنوات عقب محاولة تجسس أثناء أحد المؤتمرات.

وتسببت التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية في أزمة حادة بين بيونج يانج و واشنطن وصلت في بعض الأحيان للتهديد المباشر من كل من الجانبين بالهجوم المسلح على الجانب الآخر.

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