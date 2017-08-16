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الفلبين: مشرعون يرفضون تولي ناشطة يسارية منصب وزاري

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مصراوي Masrawy

الفلبين: مشرعون يرفضون تولي ناشطة يسارية منصب وزاري

07:36 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

الفلبين: مشرعون يرفضون تولي ناشطة يسارية منصب وزاري

الرئيس رودريجو دوتيرتي

مانيلا - (د ب أ): 

رفض المشرعون الفلبينيون، الأربعاء، تعيين ناشطة يسارية سابقة وزيرة للرعاية الاجتماعية وسط مخاوف بشأن مشاركتها السابقة مع الحركة الشيوعية.

وكانت جودي تاجويوالو تشغل منصب وزيرة الرعاية الاجتماعية والتنمية منذ تعيين الرئيس رودريجو دوتيرتي لها عندما تولى منصبه في 30 يونيو 2016.

وتقضي اللوائح بضرورة موافقة لجنة تعيينات تضم أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب على تعيين جميع أعضاء مجلس الوزراء.

وبهذا الرفض، تكون لجنة التعيينات قد رفضت ثلاثة وزراء في حكومة الرئيس دوتيرتي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة أرنستو أبيلا إن الإدارة تشعر بالحزن إزاء هذا القرار، مشيرا إلى أن دوتيرتي يبحث الآن عن بديل محتمل لها.

وأضاف فى بيان "الوزيرة تاجويوالو خدمت إدارة دوتيرتي بحماس واحتراف ونزاهة، وقد اثرت فى حياة العديد من الفلبينيين خلال فترة توليها منصب وزيرة الرعاية الاجتماعية".

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