مصرع ربة منزل في مشاجرة بين زوجها ومسجل خطر بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

لقيت ربة منزل بقرية الضما مركز كوم أمبو بأسوان، مصرعها في مشاجرة نشبت بين زوجها ومسجل خطر.

كان اللواء فتح الله حسني مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو بمقتل "م ,ع "، 20 عامًا، ربة منزل، مصابة بطلق ناري.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية بأسوان، برئاسة العميد محمود عوض، أن خلافات نشبت بين كل من "ص.م."، و"ع.س." مسجلين خطر، انتهت بمشاجرة، أطلق على إثرها الأول النار على الثاني فأصابت الطلقة زوجته، وفارقت الحياة على الفور، وجرى نقلها إلى مشرحة كوم أمبو.

جرى وضع الجثة تحت تصرف النيابة، التي قررت انتداب الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، فيما تكثف المباحث من جهودها لضبط القاتل والسلاح المستخدم في الجريمة.